Dragon Quest Builders 2: pubblicata la Demo Enorme per PS4!

Square Enix Europe ha reso disponibile per il download la Demo Enorme di Dragon Quest Builders 2, ora scaricabile dal PlayStation Store per PS4, presto in arrivo anche sul Nintendo eShop per Switch e Switch Lite.

"Inizia personalizzando il tuo personaggio e preparati al primo incontro con i Figli di Hargon. Esplora l'Isola del Risveglio, fai rotta per Camposolco e aiuta gli abitanti a ricostruire la loro città! Esplora senza timore, giovane costruttore, perché potrai trasferire il tuo salvataggio nella versione completa di Dragon Quest Builders 2!"

Il file pesa 1.94 GB, la demo tradotta in tedesco, inglese, italiano, francese e spagnolo, come evidenziato nella sinossi ufficiali i salvataggi sono pienamente compatibili con la versione completa del gioco, già disponibile nei negozi e in formato digitale sul PlayStation Store. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Dragon Quest Builders 2, che premia il gioco con queste parole: "Dragon Quest Builders 2 è una ventata di aria fresca. Mentre il primo episodio del “crossover” fra Minecraft e DQ puntava tutto sull’aspetto da builder game, trascurando la componente ruolistica e la narrazione, la nuova proposta di Square Enix riesce invece ad amalgamare con maestria i vari elementi del prodotto."