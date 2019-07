Dragon Quest Builders 2 e They Are Billions in arrivo su PS4 questa settima

Nonostante il caldo afoso degli ultimi tempi, questa settimana non si rivela particolarmente bollente, perlomeno dal punto di vista delle uscite. E infatti su PS4, non ci sono moltissimi titoli da prendere in considerazione se non Dragon Quest Builders 2 e They Are Billions.

Dragon Quest Builders 2 è forse l'uscita più importante della settimana, visto che è un gioco con abbastanza seguito dopo i buoni risultati di vendita in Giappone. Si tratta del sequel di Dragon Quest, uscito nell'ormai lontano 2016, e che ora è dotato per la prima volta di una modalità multiplayer online fino a 4 giocatori, dove bisognerà collaborare per costruire il proprio mondo di gioco.

È disponibile una demo di Dragon Quest Builders 2, per chi volesse provare il videogame, sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch, mentre la data d'uscita è prevista per il 12 Luglio.

L'altra uscita principale di questi sette giorni è poi They Are Billions, uno strategico in tempo reale dove il compito del giocatore sarà quello di sopravvivere il più possibile a delle ondate di temibili zombie. Sul nostro sito potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di They Are Billions, in attesa della data d'uscita ufficiale, fissata per domani 9 Luglio.

Che ne pensate? Prenderete uno di questi due titoli?