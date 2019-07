Dragon Quest Builders 2: Video Recensione del nuovo gioco Square Enix per PS4 e Switch

Dopo il successo riscosso da Dragon Quest Builders, Square Enix si appresta a lanciare anche in Occidente il sequel Dragon Quest Builders 2, titolo che espande e migliora le meccaniche di gioco del suo predecessore, aggiungendo anche nuovi contenuti.

Con Dragon Quest Builders 2, infatti, la collaudata formula del titolo originario viene ripresa e ampliata su PS4 e Nintendo Switch traendo ulteriormente ispirazione da Minecraft e dall'infinita pletora di giochi con il pallino per la costruzione, l'esplorazione e il crafting. Ma c'è dell'altro.

Grazie all'esperienza maturata dal team Omega Force con serie come Toukiden, Dynasty Warriors e Attack on Titan, il secondo atto di questo spin-off di Dragon Quest torna alle origini per rinsaldarne il legame ruolistico con una formula che coniuga alla perfezione la libertà anarchica di Minecraft alla solidità ludica e artistica delle battaglie offerte dai migliori action-RPG della produzione nipponica.

Come esposto in maniera esemplare da Antonello "Kirito" Bello nella nostra recensione di Dragon Quest Builders 2, l'ultimo progetto di Square Enix sfornato dalle fucine digitali di Omega Force rappresenta una ventata di aria fresca, un esperimento capace di avvolgere e coinvolgere l'utente in un'avventura originale e dalle mille sfumature. Se desiderate approfondire ulteriormente l'argomento, oltre ad ammirare la Video Recensione che campeggia a inizio articolo vi consigliamo di leggere lo speciale di Giuseppe Arace sulla vita digitale di DQ Builders 2, con un focus sulle forti analogie che intercorrono tra questo progetto e i celebri life simulator Harvest Moon e Stardew Valley.