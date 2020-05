Dragon Quest Dai: annunciati tre nuovi giochi per console e smartphone

In contemporanea con la presentazione del primo trailer della nuova serie Dragon Quest Dai La Grande Avventura, Square Enix Japan ha annunciato anche tre nuovi videogiochi di Dai, in uscita su console, smartphone e arcade.

Si tratta di Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai, Dragon Quest The Adventure of Dai Tamashii no Kizuna e Dragon Quest The Adventure of Dai Xross Blade.

Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai è atteso per console non meglio specificate e uscirà nel 2021 in Giappone, Dragon Quest The Adventure of Dai Tamashii no Kizuna (Bonds of Souls) arriverà invece su smartphone iOS e Android sempre nel corso del prossimo anno, infine Dragon Quest The Adventure of Dai Xross Blade è un progetto destinato alle sale giochi realizzato in collaborazione con Takara Tomy ARTS, il lancio è previsto questo autunno in Giappone.

Al momento nessuno di questi titoli è stato confermato per l'Occidente, i nuovi giochi di Dragon Quest Dai sono stati annunciati solamente per il mercato giapponese. La serie Dai ha riscosso un discreto successo in Europa nella metà degli anni '90 e il rilancio della saga potrebbe giungere anche nei territori occidentali, restiamo in attesa di conferme e comunicazioni da parte del publisher.