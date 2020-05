Dragon Quest Dai verrà svelato a fine mese, è ufficiale

Alla fine dello scorso anno Square Enix ha annunciato il ritorno della serie Dragon Quest The Adventure of Dai, oltre alla nuova serie anime verrà prodotto anche un videogioco, maggiori dettagli sono attesi a breve.

La compagnia ha annunciato che il 27 maggio alle 13:00 (ora italiana) trasmetterà su YouTube uno show denominato Dragon Quest Day Special Program Dragon Quest The Adventure of Dai Latest Information Dai (Big) Release Special per svelare nuove informazioni su questo attesissimo progetto. Il nuovo anime di Dai arriverà in Giappone questo autunno, possiamo aspettarci una data di pubblicazione simile per il videogioco? Ne sapremo di più a fine mese, per il momento tutto tace e anche le piattaforme di destinazione non sono state confermate, inoltre Square Enix non ha mostrato assets di alcun tipo legati al gioco.

Conosciuta in Italia come Dai La Grande Avventura, la serie ha riscosso un notevole successo in Giappone dando vita anche alla saga L'Emblema di Roto, in Asia Dai è una serie particolarmente amata così come ogni prodotto legato al franchise Dragon Quest, meno incisivo l'impatto in Occidente, vedremo quindi se il nuovo gioco arriverà anche in Europa e Nord America.