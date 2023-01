Dragon Quest: un nuovo gioco per mobile verrà annunciato prestissimo, ecco data e orario

Square Enix annuncerà un nuovo videogioco di Dragon Quest per dispositivi mobile iOS e Android. Quando? L'appuntamento è fissato per la prossima settimana e più precisamente per il 18 gennaio alle 11:00 del mattino ora italiana.

Purtroppo non ci sono altri dettagli, Square Enix parla genericamente di "Dragon Quest New Title", tra i tag del sito ufficiale compare il termine RPG ma questo non ci aiuta certamente a saperne di più su questo misterioso progetto. E' stato aperto anche un profilo Twitter, che però non contiene dettagli di alcun tipo, se non un artwork e il link al sito teaser e al video countdown su YouTube. L'annuncio del 18 gennaio include una panoramica del gioco, gameplay e altre informazioni, tra cui presumibilmente la data di lancio.

Square Enix ha da poco pubblicato Dragon Quest Treasures su Nintendo Switch, la compagnia sta lavorando anche a Dragon Quest 12 The Flames of Fate e altri giochi di DQ sono in fase di sviluppo per piattaforme mobile, dove la serie riscuote da anni un buon successo. Non ci resta che attendere pochi giorni per saperne di più sul nuovo gioco di Dragon Quest per smartphone e tablet iOS e Android. Al momento non sappiamo se l'app arriverà anche in Occidente o se resterà confinata al solo mercato giapponese.