Dragon Quest Heroes 3: il direttore della serie parla della possibilità di vedere il gioco

Dragon Quest Heroes e Dragon Quest Heroes 2 hanno riscosso un discreto successo specialmente in Giappone e da tempo si parla di un terzo capitolo della saga, mai annunciato però dal publisher Square-Enix. Lo vedremo mai?

A questa domanda ha provato a rispondere Tomohiko Sho di Omega Force, studio responsabile dello sviluppo dei primi due Dragon Quest Heroes.

"Dragon Quest Heroes è un brand di Square Enix e dunque non posso parlare per conto loro ma posso dirvi che in passato ne abbiamo discusso. Abbiamo pensato a Dragon Quest Heroes III ma il problema principale è rappresentato dall'evoluzione e dalle migliorie da apportare. Tra il primo e il secondo capitolo ci sono tante differenze e abbiamo aggiunto una notevole quantità di contenuti. Il terzo episodio dovrà dunque essere ancora più ricco... riusciremo a inserire qualcosa in grado di colpire i giocatori? Non è facile rispondere e al momento non siamo ancora sicuri di questo."

Sho non sembra escludere a priori un Dragon Quest Heroes 3, anche se ci tiene a sottolineare e ribadire come l'IP appartenga a Square Enix e dunque ogni decisione finale in merito spetta unicamente al publisher giapponese e non al suo studio, che lavora su commissione e non possiede i diritti del franchise.