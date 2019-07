Dragon Quest IX: possibile l'arrivo di un remake su Switch

In occasione del decimo anniversario di Dragon Quest IX, il team di sviluppo ha tenuto una diretta in streaming nella quale si sono trattati diversi argomenti e, tra questi, anche l'ipotetico arrivo di un remake del gioco.

A quanto pare gli sviluppatori di Level-5 sembrano essere molto interessati a realizzare un remake di Dragon Quest IX, anche se le piattaforme di riferimento sono ancora da decidere. Oltre al possibile arrivo su Switch, che potrebbe sfruttare il wi-fi per le caratteristiche social del gioco che ricordano quelle dello Street Pass del 3DS, si è parlato anche del possibile arrivo del gioco su smartphone, piattaforma molto interessante secondo il CEO Akihiro Hino. Nel caso in cui si dovesse decidere di iniziare lo sviluppo del remake, ci vorrebbe circa un anno per rimettere in sesto il gioco per una console come Nintendo Switch, periodo che però non comprende quello richiesto per lo sviluppo di possibili contenuti aggiuntivi.

Sembra quindi ci sia ancora una certa indecisione riguardante questo remake e gli stessi sviluppatori vorrebbero ricevere i feedback degli appassionati per capire cosa vorrebbero. Non è inoltre da escludere il possibile arrivo di un titolo mobile in stile Pokémon GO, molto apprezzato da Level-5, e di uno spin-off di Dragon Quest IX, magari realizzato nel caso in cui il remake dovesse andare più che bene sul mercato. L'unica certezza emersa dall'intervento in diretta dei vari sviluppatori è che al momento non vi è nulla di concreto.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.