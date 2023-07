Dragon Quest: la leggendaria serie JRPG a quota 88 milioni di copie vendute

Oltre ad aver rivelato che la serie di Final Fantasy ha raggiunto le 180 milioni di copie vendute, Square Enix ha aggiornato anche i dati di vendita di un altro suo brand di punta, Dragon Quest, che continua a crescere grazie alla regolare pubblicazione di nuovi giochi del brand.

Il celebre brand JRPG è infatti arrivato a quota 88 milioni di copie vendute in tutto il mondo, continuando quindi a crescere dopo aver toccato gli 85 milioni ad ottobre 2022. Square Enix non ha tuttavia approfondito ulteriormente il successo fin qui raggiunto da Dragon Quest, limitandosi a sottolineare che si tratta di una delle sue IP più forti a disposizione. Ma il successo della serie sembra destinato a crescere sempre di più nel prossimo futuro considerato che diversi altri giochi sono già attivamente in sviluppo e previsti per il prossimo futuro, come ad esempio Dragon Quest III HD-2D Remake ed il recentemente annunciato Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro.

I fan sono tuttavia molto ansiosi di scoprire novità concrete sul dodicesimo episodio principale del brand: stando alle parole di Yuji Horii, creatore della serie, a quanto pare lo sviluppo di Dragon Quest 12 si sta rivelando complicato a causa del target adulto a cui punta. La speranza è di avere novità concrete su Dragon Quest XII The Flames of Fate quanto prima, così da scoprire come continuerà ad evolversi uno dei JRPG più amati di sempre.