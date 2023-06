Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro arriva su Nintendo Switch: ecco la data!

A breve distanza dall'annuncio a sorpresa della data di uscita di Super Mario RPG su Nintendo Switch, arriva una ulteriore buona notizia per i fan delle avventure a firma nipponica, con l'annuncio di Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro.

Il team di Square Enix prende infatti parte al Nintendo Direct estivo per svelare un nuovo capitolo della sua celebre saga. Con il trailer dedicato che trovate in apertura a questa news, il publisher del Sol Levante invita gli appassionati di Dragon Quest a prepararsi a un viaggio inedito. Con Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, i giocatori seguiranno le vicende del protagonista Psaro, accompagnato da Rose in una missione attraverso il regno demoniaco di Nadiria. Lungo la strada, sarà possibile aggiungere alla propria squadra mostri e creature di ogni genere, da allevare e potenziare.

Esattamente come accaduto con l'annuncio di Detective Pikachu 2: Il Ritorno, anche per Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro Nintendo non farà attendere a lungo il reveal della data di uscita. Il gioco arriverà infatti su Nintendo Switch il prossimo 1 dicembre 2023.