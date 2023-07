Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro avrà un solo salvataggio per account Nintendo

Il mese di giugno è stato fondamentale per la presentazione di Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro su Nintendo Switch. Il viaggio di Psaro alla ricerca di vendetta personale si fa sempre più vicino, seppure il lancio attualmente previsto per l'1 dicembre 2023 sia tutt'altro che dietro l'angolo. Eppure, l'attesa è elevata.

Al di là delle prime informazioni sulla storia, il cast e il mondo di Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro, ad aver attirato l'attenzione è stato un dettaglio emerso da poco tempo: il prossimo gioco della saga di Dragon Quest avrà un solo slot salvataggio per utente. Pur non trattandosi della prima produzione videoludica (anche legata direttamente al parco titoli di Nintendo Switch) ad usufruire di un unico slot di salvataggi per account, la notizia ha generato numerose curiosità e destato alcuni dubbi tra gli utenti.

"I giocatori possono utilizzare più account su uno Switch e ogni account su tale Switch ha un solo slot di salvataggio. Per giocare contro gli altri online, ogni giocatore deve avere la propria copia del gioco", è quanto dichiarato dalla stessa Square Enix in seguito alle prime informazioni rilasciate sul titolo. Dopo l'ampio focus sulla storia di Psaro ed il suo viaggio nel regno di Nadiria, è tempo quindi di conoscere maggiori dettagli sul comparto ludico in sé.