Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro conquista Famitsu, è quasi Perfect Score

Il numero 1826 di Famitsu uscirà domani nelle edicole giapponesi ma grazie alle consuete anticipazioni di Gematsu possiamo scoprire in anticipo i voti delle recensioni. Tra i giochi provati, anche Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro, in uscita il primo dicembre su Nintendo Switch.

Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro è stato premiato con un ottimo voto di 36/40 (9/9/9/9), molto vicino al Perfect Score: i quattro redattori della testata hanno assegnato ciascuno un voto di 9/10 al gioco Square Enix.

Call of Duty Modern Warfare III riceve un voto di 32/40 mentre Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru Oracle Saitarou no Sainan!! e Rasen Reijoh Spiral Ojousama Chouhatsu no Makina si fermano rispettivamente a 29/40 e 26/40.

Recensioni Famitsu 1826

Call of Duty Modern Warfare III (PS5, Xbox, PS4) – 8/7/8/9 [32/40]

Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro (Switch) – 9/9/9/9 [36/40]

Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru Oracle Saitarou no Sainan!! (Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Rasen Reijoh Spiral Ojosama Chohatsu no Makina (Switch) – 6/7/7/6 [26/40]

Call of Duty Modern Warfare 3 già in uscito in Occidente mentre Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro arriverà il primo dicembre solo su Switch, gli altri due titoli provati da Famitsu invece non sono destinati a giungere in Europa e negli Stati Uniti, almeno per il momento.