Dragon Quest Monsters Il Principe oscuro: il multiplayer offre tornei, risse e ricompense

Non manca molto all'uscita di Dragon Quest Monsters Il Principe oscuro, come ci ha ricordato l'ultimo trailer mostrato al TGS 2023, e Square-Enix ha svelato nuove informazioni sulle modalità online che il gioco offrirà al lancio.

Nella modalità multiplayer, potremo sfidare i nostri amici e rivali da tutto il mondo, migliorando le varie abilità e potenziare i mostri per conquistare il titolo di domamostri più forte in assoluto.

Le principali funzionalità online del gioco sono: Battaglie online, Risse a raffica e Negozio online. Partecipando ai primi due tipi di battaglia, potremo ottenere ricompense come nuovi mostri e rarità. Nel Negozio online, invece, potremo usare le monete d’oro gudagnate in game per comprare oggetti come le pergamene, che insegnano un nuovo Talento a un mostro.

Sarà Frizza, nella Torre di Col Rosato, a darci accesso alle opzioni online disponibili, oltre alla possibilità di acquistare contenuti DLC. Le battaglie online ci metteranno alla prova con sfide divertenti e stimolanti, adatte sia ai novizi che ai veterani della serie.

Vi ricordiamo che Dragon Quest Monsters Il Principe oscuro uscirà il 1° dicembre 2023, in esclusiva su Nintendo Switch. Una demo è già disponibile al download su Nintendo eShop e potremo anche trasferire i mostri nel gioco completo. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Dragon Quest Monsters.