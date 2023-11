Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro su Switch: il nuovo video è davvero 'mostruoso'!

I fan di Dragon Quest avranno mostri per tutte le stagioni ne Il Principe Oscuro, prova ne sia l'ultimo video approfondimento confezionato da Square Enix per catapultarci nelle atmosfere della prossima esclusiva Nintendo Switch con un video che passa in rassegna le tante creature da affrontare.

L'ultima odissea interattiva confezionata dalla software house giapponese promette di restituirci a schermo un'esperienza davvero piena di sorprese, con oltre cinquecento mostri selvaggi da dover incrociare nel corso di un'avventura da vivere nei panni di un giovane esploratore che sogna di diventare un Monster Wrangler.

La variegata fauna da incontrare lungo il cammino rispecchierà le stagioni in continua evoluzione di Nadiria, una dimensione fantasy piena di biomi da scoprire tra fiumi di lava ribollente, antiche rovine, foreste incontaminate e scenari ancora più esotici.

Come se non bastasse il gran numero di creature di Nadiria, il nostro alter-ego potrà 'sintetizzare' nuovi mostri e creare una prole più forte per superare le sfide più avanzate dell'avventura. La commercializzazione di Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro è prevista per l'1 dicembre su Nintendo Switch. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento sul multiplayer di Dragon Quest Monsters tra tornei, risse e ricompense.