Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro al TGS: l'ultimo trailer prima dell'uscita

Tempi record per la nuova produzione Square Enix, con meno di sei mesi intercorsi tra il primo annuncio di Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro e la data di lancio.

E il publisher giapponese non esita a portarsi avanti nemmeno con la campagna marketing: in occasione del Tokyo Game Show 2023 è infatti stato pubblicato l'ultimo trailer dedicato alla produzione. Da qui al day one, dunque, non dovrebbero più essere diffusi altri video dedicati all'avventura per Nintendo Switch.

Disponibile in apertura a questa news, il nuovo filmato confezionato per Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro si concentra inizialmente sul comparto narrativo, per poi cedere il passo a diverse sezioni di gameplay tratte dal JRPG. Al momento il trailer è purtroppo disponibile nella sola lingua giapponese, ma è probabile che nelle prossime ore Square Enix ne distribuisca anche la versione in lingua inglese.



Come già anticipato, l'avventura del team nipponico è attesa in esclusiva su Nintendo Switch, con la data di lancio al momento già fissata al 1 dicembre 2023. Sin da ora, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima dedicata a Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro. Nel frattempo, nel Sol Levante proseguono i lavori su Dragon Quest XII: The Flames of Fates.