Dragon Quest: novità su un gioco della serie nel prossimo numero di Weekly Jump

Il numero 35 di Weekly Jump conterrà "nuove informazioni su un certo gioco di Dragon Quest", questo l'annuncio presente nel numero attualmente in edicola. Ma di cosa si tratterà esattamente?

Secondo il sito giapponese GamesTalk ci sono varie possibilità: l'annuncio di un nuovo gioco della serie Dragon Quest Monsters, novità sui giochi di Dragon Quest The Adventure of Dai (Tamashii no Kizuna, Xross Blade e Infinity Strash), il nuovo Dragon Quest HD svelato da un leak nell'estate 2019, Dragon Quest XII o il remake di Dragon Quest IX.

Relativamente a Dragon Quest 12, questa è certamente l'ipotesi più interessante anche se nei mesi scorsi Yuji Horii ha fatto capire che è ancora troppo presto per iniziare a parlare di DQ12, apparentemente ancora nelle primissime fasi di pre produzione.

Non è del tutto chiaro se l'annuncio riguarderà un gioco già noto oppure un titolo del tutto nuovo, ne sapremo di più ad agosto quando il numero 35 di Weekly Jump raggiungerà le edicole giapponesi. E voi cosa vi aspettate da questo annuncio? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.