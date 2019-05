Dragon Quest: novità sulla serie in arrivo il 10 giugno

Il numero di Weekly Shonen Jump in uscita il prossimo 10 giugno in Giappone conterrà "news sorprendenti" sulla serie Dragon Quest, come rivelato nel volume attualmente disponibile nelle edicole nipponiche.

Difficile saperne di più, in quanto la rivista non riporta ulteriori dettagli, potrebbe trattarsi del DLC Voice Drama per Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition oppure del nuovo Dragon Quest Monsters per console, oppure ancora di un titolo inedito o di un remaster.

L'appuntamento, come detto, è fissato per il 10 giugno, lo stesso giorno Square Enix terrà la sua conferenza all'E3 di Los Angeles (in onda alle 03:00 del mattino di martedì 11 giugno in Italia), che possa essere questa la sede adatta per un nuovo annuncio a tema Dragon Quest anche per il mercato occidentale?