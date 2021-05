Dragon Quest, nuovi annunci a breve: annunciato l'evento per i 35 anni!

Dopo lo straordinario successo riscosso dal debutto di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, Square Enix è pronta ad alzare il sipario sul futuro della serie JRPG.

Nel 2021, ricorda la compagnia, si celebra infatti il 35° anniversario di Dragon Quest, una ricorrenza importante, che sarà festeggiata in grande stile. Ad aprire le danze sarà uno speciale appuntamento in diretta streaming, un evento durante il quale saranno offerti dettagli sulla futura line-up legata alla saga di Dragon Quest. Data la premessa, sembra più che legittimo attendersi il reveal di nuove produzioni, magari con il tanto atteso annuncio di Dragon Quest XII.

Per saperne di più, non sarà necessario attendere troppo tempo: la diretta è infatti fissata per la giornata del 27 maggio 2021. Purtroppo l'orario scelto non è dei più confortevoli per il pubblico italiano, con il fuso orario nostrano che colloca l'appuntamento alle ore 05:30 della mattina. A conferma della rilevanza dell'appuntamento, Square Enix ha annunciato che la live sarà trasmessa anche in lingua inglese, così da poter essere seguita dai fan di tutto il mondo e non solo dai conoscitori del giapponese. Ospite speciale sarà inoltre Yuji Horii, creatore della serie di Dragon Quest.



Siete pronti per "tutte le ultime novità su ciò che sta accadendo - e ancora deve accadere - nel mondo di Dragon Quest"?