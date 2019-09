Dragon Quest of the Stars arriva in Occidente nel 2020: tutti i dettagli

Il team di casa Square Enix ha confermato ufficialmente che Dragon Quest of the Stars è destinato ad approdare in Occidente nel corso dei primi mesi del prossimo anno.

Attualmente disponibile esclusivamente in Giappone, il gioco mobile dedicato all'universo di Dragon Quest si prepara dunque a varcare i confini del Sol Levante. Il primo annuncio di Dragon Quest of the Stars risale all'ormai lontana estate del 2015. Esordito sul mercato alcuni mesi dopo, al gennaio 2016 la produzione aveva totalizzato circa sette milioni di download da Google Play e App Store.

Ora, Square Enix ha annunciato che Dragon Quest of the Stars arriverà in Occidente nel corso dei primi mesi del 2020: potete visionare un primo trailer live action direttamente in apertura a questa news. Manca ad ora una data di pubblicazione precisa, ma è stato reso noto che l'uscita del RPG per dispositivi mobile sarà anticipata da una Closed Beta riservata a dispositivi Android. I videogiocatori interessati a testare con mano Dragon Quest of the Stars possono iscriversi alla sessione di prova a partire dalla giornata di oggi, lunedì 30 settembre. La Closed Beta avrà invece inizio il prossimo 30 ottobre e si protrarrà sino alle ore 05:59 UTC del 28 novembre.