Dragon Quest perde Ryota Aomi: il produttore della serie lascia Square Enix

Le notizie sul lancio di Dragon Quest XII: The Flames of Fate sono ancora decisamente scarse. In attesa di aggiornamenti sulla data di lancio del gioco, arriva ora un importante novità per la saga.

Dal proprio account Twitter personale, Ryota Aomi, storico producer dalla serie JRPG, ha infatti annunciato il proprio addio a Square Enix. Una comunicazione che giunge all'improvviso, dopo una collaborazione protrattasi per oltre 10 anni. La carriera di Ryota Aomi presso Square Enix era stata inoltre preceduta da un periodo trascorso presso il team di Genius Sonority. Qui, Ryota Aomi aveva già iniziato a occuparsi di Dragon Quest, contribuendo alla realizzazione di Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Tower of Mirrors.



Nel comunicare il suo addio a Square Enix, l'ex producer si è scusato per la sorpresa generata dal suo improvviso annuncio. Nel cinguettio, Ryota Aomi ha già confermato che non lascerà il settore del videogioco, con un nuovo incarico che lo sta attendendo presso un' "altra azienda". Al momento, tuttavia, il professionista non ha ancora svelato l'identità della misteriosa compagnia.

Nel chiudere il messaggio, Ryota Aomi ha espresso la propria riconoscenza nei confronti di Yuji Horii e Akira Toriyama, rispettivamente creatore e character designer di Dragon Quest. L'ex producer Square Enix ha inoltre ricordato la recente scomparsa di Koichi Sugiyama, storico compositore della serie.