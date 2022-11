Dragon Quest, presto nuovi trailer: Square Enix porta la serie alla Jump Festa 2022

In attesa di poter scoprire la data di uscita di Dragon Quest XII: The Flames of Fate, sembra che il team di Square Enix si stia preparando a offrire aggiornamenti sul futuro della saga.

Il publisher giapponese ha infatti confermato che la serie JRPG sarà tra i protagonisti dell'edizione 2022 della Jump Festa. La manifestazione giapponese, conferma Square Enix, ospiterà in particolare la pubblicazione di diversi trailer legati a giochi di Dragon Quest. L'identità precisa di questi ultimi, tuttavia, non è stata resa nota dall'azienda, che mira a conservare un effetto sorpresa.

L'attesa per saperne di più non sarà ad ogni modo troppo lunga. La Jump Festa 2022 si svolgerà infatti nel corso delle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022. L'evento ospiterà anche un'area espositiva dedicata proprio alla serie di Dragon Quest, con un photo boot presso il quale i visitatori potranno realizzare scatti ispirati all'immaginario della saga.



Già in passato la Jump Festa ha rappresentato il palcoscenico scelto da Square Enix per offrire novità agli appassionati. Ad esempio, l'evento aveva ospitato la presentazione del primo trailer di Dragon Quest XI S. Che il prossimo dicembre possa essere l'occasione giusta per scoprire maggiori dettagli sulla trama di Dragon Quest XII: The Flames of Fate e sulle caratteristiche dell'avventura realizzata in Unreal Engine 5?