Dragon Quest 11 esce a settembre su PlayStation 4 e PC

ha annunciato chesarà disponibile per PlayStation 4 e Steam dal 4 settembre 2018.è l'attesissimo undicesimo capitolo della serie creata da Yuji Horii insieme al character designer Akira Toriyama e il compositore Koichi Sugiyama.

Il gioco segue le avventure di un eroe perseguitato che dovrà risolvere il mistero sul suo destino con l’aiuto di un divertente gruppo di personaggi secondari. Con una missione che porterà i giocatori ad attraversare continenti e vasti oceani, grazie alla quale scopriranno la minaccia che incombe sul mondo, Dragon Quest XI porta in vita un mondo enorme e dettagliato con emozionanti combattimenti a turni e una storia accattivante che attirerà sia i fan di lunga data oltre a chi non conosce ancora la serie.

Il titolo include inoltre moltissime missioni secondarie e minigiochi che terranno i giocatori incollati allo schermo per più di 100 ore, e la versione occidentale di Dragon Quest XI includerà vari miglioramenti che non erano presenti nella versione giapponese del gioco, tra cui:

Voci in inglese che portano in vita il fantastico cast di personaggi.

La missione estrema: una modalità molto difficile che offre sfide aggiuntive per i giocatori più esperti.

Menu e interfaccia utente rinnovati con miglioramenti grafici e un sistema di navigazione più intuitivo.

Modalità foto che permette ai giocatori di fotografare in dettaglio i fantastici paesaggi, i personaggi e i mostri del gioco.

Una nuova funzione per correre e vari altri miglioramenti di sistema, come l’ottimizzazione dei movimenti dei personaggi e della visuale.

Dragon Quest XI Echi di un'era perduta sarà disponibile per PlayStation 4 e PC (via Steam) dal 4 settembre 2018. Chi prenoterà il titolo su PlayStation Store riceverà un tema esclusivo per PlayStation 4 e una serie di contenuti scaricabili, tra cui: il panciotto del successo, il seme dell'abilità e un globo enigmatico.