Dragon Quest 11 Guida: come salvare i progressi dell'avventura

Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta sarà disponibile dal 4 settembre su PlayStation 4 e PC. Per prepararci alla nuova avventura, però, possiamo dare una prima occhiata alle funzioni principali del gioco: in questa mini-guida vi spiegheremo come salvare i progressi dell'avventura.

In Dragon Quest 11 esiste una funzione di auto-save che salva i progressi del gioco in modo automatico, ma non abbastanza spesso come i giocatori più accorti potrebbero desiderare. Per fortuna sarà possibile salvare anche in modo manuale, ma per farlo dovremo prima trovare una chiesa.

Quando vi recate presso una chiesa (o una statua sacra) in Dragon Quest 11, potete parlare con un prete o fermarvi di fronte all'altare. A questo punto saranno disponibili una varietà di opzioni, tra cui prendere parte a una Confessione.

Selezionando l'opzione Confessione in una chiesa, potremo salvare manualmente i progressi in uno dei nove slot di salvataggio (in aggiunta allo slot di salvataggio automatico). Dopo aver salvato i nostri progressi, saremo in grado di uscire dal menu principale, o di prendere parte a una qualsiasi delle altre opzioni disponibili in chiesa.

Le altre opzioni disponibili in chiesa possono tornare altrettanto utili. Selezionando Divinazione, per esempio, scopriremo quanti punti esperienza mancano ad ogni membro del party prima di salire di livello.

Molto utile anche l'opzione Resurrezione, che una volta selezionata porterà in vita i membri del gruppo caduti in battaglia. L'opzione Purificazione, invece, curerà tutti i membri del party che sono stati avvelenati, mentre Benedizione rimuoverà le maledizioni dei nostri compagni di viaggio. Ovviamente, con l'eccezione del salvataggio manuale, questi servizi potrebbero richiedere un piccolo esborso in oro da parte nostra.

Ricordiamo che Dragon Quest 11 sarà disponibile dal 4 settembre su PlayStation 4 e Xbox One.