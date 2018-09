Dragon Quest 11 Guida: come sconfiggere facilmente il primo boss Lo Smog (Spoiler)

Il primo scontro con un boss di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta potrebbe essere molto difficile se non ci si prepara nel modo giusto.

Il primo boss che che affronterete in Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta è uno Smog e lo incontrerete nelle prime fasi del gioco. Si tratta di una creatura molto forte che richiede una certa preparazione per essere affrontato, visto che gli attacchi fisici non avranno particolari effetti su di lui.

Per poterlo eliminare avrete bisogno di un incantesimo, che può essere ottenuto raggiungendo il livello 2. Il consiglio è quindi quello di farsi un giro per l'area iniziale in cerca di nemici da eliminare per guadagnare abbastanza esperienza da poter livellare. Fatto ciò non vi resta che affrontare lo Smog. Cercate di evitare in ogni modo attacchi corpo a corpo, poiché questa creatura è incredibilmente forte e rischiereste di morire in pochi colpi. Continuate a lanciargli incantesimi e con un po' di pazienza dovreste riuscire ad avere la meglio.

Nel corso dell'avventura incontrerete questo genere di creatura numerose volte, ma non c'è nulla da temere. I prossimi Smog che affronterete saranno di livello alto ma anche voi avrete molti più mezzi a disposizione per contrastarli, il che li renderà degli avversari meno temibili rispetto al primo.

