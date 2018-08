Dragon Quest 11: guida ai controlli su PlayStation 4

In attesa di poter mettere le mani su Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, ecco la guida completa al sistema di controllo del gioco.

Grazie a questa breve guida, potrete prepararvi nel migliore dei modi all'arrivo di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, previsto per il prossimo 4 settembre su PC e PlayStation 4. In questo caso prenderemo in considerazione il sistema di comandi della versione PS4.

Gestione dei menu

In Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta si potrà accedere ai menu con la pressione del tasto triangolo. Questa opzione sarà necessaria per accedere a diverse funzionalità quali la gestione del proprio equipaggiamento, l'inventario, le abilità, le missioni attive e tanto altro. Tra le varie possibilità c'è anche quella di curare con un singolo tasto tutti i membri della propria squadra, il che potrà essere utile in più di un'occasione.

Con il tasto quadrato, invece, farete apparire su schermo la mappa dell'area di gioco in cui vi trovate, che vi permetterà di analizzare ogni singolo pixel grazie alla possibilità di effettuare uno zoom. Con la schermata della mappa attiva, vi basterà premere il tasto X per dare un'occhiata alla mappa dell'intero mondo di gioco. Questa seconda mappa è molto utile, visto che vi segnalerà non solo l'obiettivo delle quest attive, ma anche i luoghi in cui avete raccolto dei materiali, semplificando le sessioni di farming.

Gestione della telecamera

Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta richiede la pressione di svariati tasti per gestire al meglio la telecamera di gioco. Oltre alla possibilità di muoverla verso destra o sinistra tramite la pressione dei tasti L1 e R1, è anche possibile utilizzare R3 (lo stick destro) per resettarne la posizione e riportarla alle spalle del protagonista.

Il gioco permette anche di passare in qualsiasi momento dalla terza persona alla visuale in soggettiva. Per effettuare questo passaggio vi basterà utilizzare il tasto L3 (lo stick sinistro). Bisogna però tener conto che, una volta in prima persona, potrete semplicemente analizzare l'ambiente che vi circonda restando fermi. Il movimento è infatti permesso esclusivamente quando la telecamera è in terza persona.



Sistema di Movimento

Oltre a camminare con la levetta analogica sinistra, in Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta potrete muovervi in altri due modi. Il primo consiste nella corsa attraverso la pressione del grilletto destro, R2. In questo caso non dovrete tenere premuto il tasto per tutto il tempo, ma solo per i primi istanti, dopodiché vi basterà tenere la direzione di movimento sull'analogico sinistro per continuare a correre.



L'altro sistema di movimento permette di abilitare la corsa automatica grazie al tasto Options. Nel gioco non vi sono limitazioni per quanto riguarda la corsa, quindi potrete correre praticamente all'infinito. A rendere il movimento ancora più libero è il salto che, con il tasto Cerchio, vi darà modo di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili e aggrapparvi ad alcune sporgenze.

Interazione con oggetti, nemici e PNG

In Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta potrete interagire con qualsiasi elemento a schermo lo permetta tramite la pressione del tasto L2 (o X). L'interazione può avvenire sia con altri personaggi, con i quali potrete parlare, che gli oggetti da raccogliere. Lo stesso tasto potrà aiutarvi poi in alcuni spostamenti, visto che servirà per salire e scendere da una scala.

In maniera simile a quanto visto in Final Fantasy XIII, il giocatore avrà modo di agire furtivamente per guadagnare un vantaggio in battaglia. Con la pressione del tasto L2 (o X) su un nemico ignaro della nostra presenza, daremo il via allo scontro con un avversario dotato di un minor quantitativo di HP.



Nel caso vogliate giocare Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta su PC, vi ricordiamo che sono stati svelati i requisiti minimi e consigliati. Sempre sulle nostre pagine è presente una guida di Dragon Quest 11 nella quale spieghiamo come salvare i progressi dell'avventura.