Dragon Quest 11: guida ai segreti di Roccapietra, il villaggio iniziale

Volete iniziare Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta nel migliore dei modi? Allora seguite i nostri consigli per scovare ogni segreto che si nasconde nel villaggio di Roccapietra.

Una volta preso il controllo del protagonista di Dragon Quest XI a Roccapietra vi verrà chiesto di raggiungere vostra madre. Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, però, il vostro genitore potrà aspettare. Il villaggio iniziale nasconde infatti alcuni segreti che potrete scoprire immediatamente.

Appena potrete muovervi, volgete lo sguardo alla vostra destra, dove si trova una grotta. Raggiungetela e distruggete ogni singolo oggetto al suo interno per raccogliere delle erbe, oro e altri oggetti utili per la vostra avventura. La grotta è però solo uno dei luoghi del villaggio che nascondono delle ricompense, visto che sarà possibile entrare in ogni casa. Con un po' di pazienza potreste visitarle tutte per mettere da parte un po' d'oro e qualche altro oggetto.

Date un'occhiata poi in cima al capanno del protagonista, visto che ci troverete un forziere e un oggetto fondamentale per il completamento di una quest secondaria. Anche la casa del sindaco è un luogo molto interessante, dal momento che vi permetterà di aprire uno scrigno nascosto. Questa casa si trova nei pressi della chiesa e il forziere è nascosto sul retro. In questo caso potreste anche cercare di salire sul tetto per raccogliere un'altra piccola ricompensa.

I luoghi di maggiore interesse sono terminati, ma ribadiamo che nel gioco potreste trovare oggetti nascosti un po' ovunque. Il consiglio è quindi quello di parlare con tutti, cercare in ogni casa e provare sempre a raggiungere la cima degli edifici, la quale spesso nasconde il bottino migliore. Quando siete sicuri di aver fatto tutto, procedete anche con la missione principale facendo visita a vostra madre, che vi attende per la cena.

Vi ricordiamo che Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta è disponibile su PC (Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Sulle nostre pagine potete trovare numerose guide del gioco che comprendono consigli sul sistema di salvataggio, sul sistema di controllo e sulla prima boss fight contro uno Smog.