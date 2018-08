Dragon Quest 11: molto positivi i voti della stampa internazionale

Dragon Quest 11 arriverà in Europa il 4 settembre, ma nel frattempo le maggiori testate giornalistiche internazionali hanno pubblicato le loro recensioni. Vediamo insieme come se l’è cavata l’attesissimo gioco di ruolo a marchio Square Enix.

Il titolo è stato accolto molto calorosamente dalla maggior parte della critica e, nel momento in cui scriviamo, può vantare un Metascore pari a 88. Fra i voti più entusiastici troviamo il 100/100 di RPG Site, Attack of the Fanboy, USgamer, Playstation Universe, Digitally Downloaded e Twinfinite. Seguono Dualshockers, Gamer.nl, Hobby Consolas e GameSpace, che hanno premiato il gioco con un 95/100. Ottime anche le valutazioni di Games Beat (92/100), GameSpot (90/100), God is a Geek (90/100), Wccftech (89/100) e Game Informer (83/100). Chiudono Gameblog.fr (70/100) e Fandom (60/100), gli unici a scendere al di sotto dell’8. Sulle pagine di Everyeye, Antonello Bello ha assegnato a Dragon Quest 11 un sonoro 9.5, affermando che “ci troviamo dinanzi a un peso massimo con cui, da questo momento in poi, tutti i principali sviluppatori di JRPG dovranno misurarsi nell’affannoso tentativo di strappargli la cintura di campione del mondo. Un titolo che, siamo certi, i draghi millenari di Square Enix difenderanno con gli artigli e con i denti”.