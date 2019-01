Dragon Quest 11 per Nintendo Switch: nuove informazioni in arrivo questa settimana

Square Enix Japan ha annunciato un livestream dedicato a Dragon Quest XI S per Nintendo Switch, in onda su YouTube venerdì 25 gennaio alle 13:30, ora italiana.

Si tratta del primo video di una serie intitolata "Dragon Quest XI Channel S" e interamente dedicata alla versione Switch del gioco. Il primo appuntamento sarà dedicato al cast del doppiatori e vedrà la partecipazione di nomi come Ami Koshimizu, Mitsuki Saiga, Emiri Katou e di Yuji Horii, papà di Dragon Quest. Non sono esclusi reveal relativi ad altri aspetti del progetto e magari la pubblicazione di nuove sequenze di gameplay.

Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age S sarà disponibile su Switch in Giappone nel corso del 2019, al momento la localizzazione occidentale non è stata confermata, Dragon Quest 11 Echi di un'Era Perduta è stato pubblicato in Europa lo scorso mese di settembre su PS4 e PC.