Dragon Quest 11 per Switch non uscirà nel 2018, la versione 3DS non arriverà in Europa

ha annunciato oggi che Dragon Quest XI Echi di un'era perduta arriverà in Europa a settembre su PlayStation 4 e PC (via Steam), il publisher inoltre ha fornito nuove informazioni riguardo il debutto delle versioni Switch e 3DS.

Dragon Quest XI per Nintendo Switch non sarà pubblicato nel 2018 ma arriverà "molto dopo" secondo quanto riferito da un portavoce del publisher a IGN Canada. L'edizione per 3DS, invece, già disponibile in Giappone, non verrà localizzata in inglese e non sarà mai disponibile in Europa e Nord America.

Square-Enix fa sapere che la decisione di non importare l'edizione 3DS è stata presa dopo attente analisi di mercato, allo stato attuale la compagnia vuole aumentare il pubblico di Dragon Quest in Occidente, da qui la decisione di pubblicare il gioco sulle due piattaforme più popolari in America ed Europa, ovvero PlayStation 4 e PC.

L'edizione Nintendo Switch invece arriverà anche sui territori occidentali, lo sviluppo tuttavia sta richiedendo più tempo del previsto e per questo non sarà possibile pubblicare il gioco nel corso del 2018, nemmeno in Giappone, come inizialmente ipotizzato.