Dragon Quest 11: è possibile impostare l'audio giapponese?

La maggior parte dei giochi moderni di matrice nipponica permette di selezionare sia l'audio inglese che quello giapponese, con la possibilità di godere del doppiaggio originale. Questa opzione è presente anche in Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta?

Sfortunatamente non è possibile cambiare la lingua parlata in Dragon Quest 11. È impostata di default in inglese, e di fatto si tratta dell'unica traccia presente nella versione occidentale del gioco. Il team di sviluppo ha discusso internamente sulla possibilità di inserire anche il doppiaggio giapponese, ma alla fine è stato deciso di non includerlo.

Square Enix ha dichiarato che il motivo di questa scelta è dovuta al fatto che i giocatori giapponesi sono abituati a giocare a Dragon Quest seguendo principalmente i testi. Al contrario, la stessa affermazione non può essere fatta per i giocatori occidentali, che invece si aspettano la presenza di un doppiaggio a loro comprensibile nel corso dell'intera avventura.

Non è da escludere che Square Enix decida di aggiungere in futuro l'audio giapponese alla versione occidentale di Dragon Quest 11 tramite patch, ma considerando che il titolo è arrivato in Europa a distanza di un anno dal debutto in Giappone sembra un'evenienza difficile. Se nel frattempo le cose dovessero cambiare, tuttavia, non mancheremo di aggiornarvi sulle nostre pagine.

Ricordiamo che Dragon Quest 11 sarà disponibile in Italia dal 4 settembre su PlayStation 4 e PC. Nel frattempo potete consultare le nostre Guide dedicate ai controlli e ai salvataggi del nuovo JRPG di Square Enix.