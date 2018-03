Dragon Quest 11 è il protagonista della copertina del nuovo numero di EDGE

Il nuovo numero diè arrivato oggi nelle edicole inglesi con una Cover Story interamente dedicata a Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta , la cui data di uscita occidentale (4 settembre 2018) è stata annunciata nella giornata di ieri.

Il numero di maggio di EDGE presenta quindi una copertina interamente dedicata al gioco Square-Enix, all'interno sarà presente anche un ricco reportage con tutti i dettagli sulle novità dell'edizione destinata ai mercati occidentali, inoltre saranno presenti servizi su God of War e Hokuto Ga Gotoku, il nuovo gioco di Ken il Guerriero attualmente disponibile solo in Giappone.

Non mancano, ovviamente, le recensioni dei titoli più recenti:

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno - 7

Kirby Star Allies - 7

Chuchel - 8

Metal Gear Survive - 5

Where The Water Tastes Like Wine - 5

Florence - 8

Moss - 7

Into the Breach - 9

Metal Gear Survive non ha convinto i redattori della testata inglese mentre Kirby Star Allies e Ni No Kuni 2 si portano a casa un dignitoso 7/10, voto comunque più basso rispetto alla media internazionale. Accoglienza decisamente positiva invece per Florence e Into the Breach.