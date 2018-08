Dragon Quest 11: svelati i requisiti di sistema per la versione PC

In attesa dell'uscita di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, la pagina ufficiale Steam del gioco si è aggiornata con i requisiti minimi e consigliati.

Fortunatamente, sembra che per far girare il gioco a 30fps e 720p non sia necessaria una macchina particolarmente potente e anche con una GeForce GTX 750 Ti riuscirete a cavarvela. Per raggiungere invece una risoluzione Full HD e i 60fps avrete bisogno almeno di una GeForce GTX 1060.

Requisiti minimi (risoluzione 720p e 30 fotogrammi al secondo):

Sistema operativo: Windows 7 SP1/ Windows 8.1 / Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3-2105 / AMD A10-5800K

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 750Ti / AMD Radeon RX 470

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 32 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati (risoluzione 1080p e 60 fotogrammi al secondo):

Sistema operativo: Windows 7 SP1/ Windows 8.1 / Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 7 1800X

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX Vega 56

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 32 GB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta arriverà il prossimo martedì 4 settembre su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PC. Gli sviluppatori hanno dichiarato che lo sviluppo della versione Nintendo Switch sta procedendo bene e al Tokyo Game Show 2018 si avranno maggiori informazioni.