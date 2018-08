Dragon Quest Builders 2 esce su PS4 e Switch il 20 dicembre in Giappone

Durante un livestream tenuto nelle scorse ore, Square-Enix ha annunciato la data di lancio di Dragon Quest Builders 2: God of Destruction Malroth and the Empty Island, il secondo capitolo del titolo della serie che fonde elementi da JRPG con altri aspetti ispirati a Minecraft.

Come confermato dal publisher, quindi, il gioco sarà pubblicato in Giappone il 20 dicembre 2018 su PlayStation 4 e Nintendo Switch. I partecipanti del Tokyo Game Show, inoltre, avranno l'occasione di provare con mano il gioco, dal momento che farà parte della lineup dei titoli giocabili in fiera presso il booth di Square-Enix.

In aggiunta alla data di lancio, la compagnia ha inoltre fornito un nuovo trailer che ci mostra alcune cutscene presenti all'interno di Dragon Quest Builders 2. Potete trovarlo in due versioni: la prima con il protagonista maschile, e la seconda al femminile. In calce vi abbiamo inoltre riportato l'intero broadcast tenuto da Square-Enix, in cui potete dare uno sguardo a diverse sezioni di gameplay.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Dragon Quest Builders 2: God of Destruction Malroth and the Empty Island uscirà in Giappone il 20 dicembre su PS4 e Switch. Al momento non abbiamo alcuna notizia circa l'eventuale arrivo del gioco sul mercato occidentale.