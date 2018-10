Dragon Quest Builders 2: Square Enix annuncia una demo e pubblica un nuovo gameplay

Dopo aver recentemente rilasciato un video relativo alla modalità multiplayer, Square Enix rilascia ulteriori informazioni in merito a dragon Quest Builders 2: God of destruction and the Empty Island.

La Software House ha infatti annunciato che, prima dell'uscita del titolo, sarà messa a disposizione dei giocatori una demo che permetta loro di testare le funzionalità del prodotto. Non è tuttavia stata resa pubblica alcuna data precisa. Il producer di Dragon Quest Builders 2: God of Destruction and the Empty Island, Noriyoshi Fujimoto, ha infatti sottolineato come, in questo momento, la precedenza vada data al completamento del titolo. Per ricevere informazioni più precise sarà quindi necessario attendere ancora qualche tempo.

Per ingannare l'attesa, Square Enix ha tuttavia reso disponibile, sul proprio canale Youtube giapponese, un nuovo video di gameplay, che vi lasciamo in apertura. Al suo interno è possibile osservare i primi dettagli di una nuova ambientazione presente nel titolo, Occulm Island.

Come già anticipatovi, il titolo, secondo episodio di "Dragon Quest Builders", un peculiare mix tra Minecraft ed il franchise di Dragon Quest, uscirà su Playstation 4 e Nintendo Switch il 20 dicembre 2018 in Giappone. Purtroppo, nonostante il primo capitolo della seria sia stato in passato pubblicato anche in Europa, non sono ad oggi ancora disponibili dettagli relativi ad una release in Occidente di Dragon Quest Builders 2.