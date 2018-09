Dragon Quest Builders 2: vediamo in azione la modalità multiplayer

Dopo il primo video gameplay di The Last Remnant Remastered, Square Enix è salita sul palco del Tokyo Game Show 2018 per mostrare anche la modalità multiplayer di Dragon Quest Builders 2, il nuovo capitolo della serie in arrivo su PS4 e Nintendo Switch.

Il filmato, visionabile in cima alla notizia, ci permette di vedere in azione la modalità multiplayer di Dragon Quest Builders 2 (la sequenza di gioco è compresa tra il minuto 12:45 e il minuto 27:57). I giocatori possono riunirsi per esplorare il mondo di gioco e interagire con i vari elementi dello scenario, facendo conto sulle risorse a propria disposizione.

Lasciandovi alla visione del nuovo video di gameplay, ricordiamo che l'uscita di Dragon Quest Builders 2 è attesa in Giappone per il 20 dicembre su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nessuna notizia, al momento, per quanto riguarda il possibile arrivo del gioco anche in Occidente.

Per tenervi aggiornati con tutte le altre novità, ricordate di consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.