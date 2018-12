Dragon Quest Builders 2 ha venduto il 50% delle copie distribuite in Giappone

Dragon Quest Builders 2 è stato lanciato in Giappone il 20 dicembre e nella settimana di lancio ha venduto poco meno di 210.000 copie fisiche, pari al 50% delle unità distribuite da Square Enix nel paese, come confermato da Dengeki

DQ Builders 2 per PS4 ha piazzato 110.285 pezzi mentre l'edizione per Switch si ferma a 97.673, le due versioni hanno debuttato rispettivamente alle posizioni 4 e 5 della classifica Media Create, superati da Pokemon Let's GO, Super Mario Party e Super Smash Bros Ultimate.

L'originale Dragon Quest Builders aveva venduto 368.000 copie al lancio in Giappone su PlayStation 4 e PlayStation Vita, il sequel non sembra al momento aver riscosso lo stesso successo ma secondo Dengeki le vendite aumenteranno nelle prossime settimane, una volta terminate le festività di fine anno. Dragon Quest Builders 2 è atteso per il 2019 in Occidente nei formati PS4 e Switch, ai quali potrebbe aggiungersi anche il porting per PC, sebbene questo non sia ancora stato confermato da Square Enix.