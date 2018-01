Dragon Quest Builders per Switch: demo disponibile sul Nintendo eShop a partire da oggi

ha annunciato che a partire dalla giornata di oggi sarà possibile scaricare dall'eShop la demo diper

Grazie ad essa i giocatori più indecisi potranno farsi un'idea chiara delle potenzialità del titolo prima dell'acquisto. Dragon Quest Builders è uno spin-off della celebre serie ruolistica che prende in prestito alcuni elementi di Minecraft per offrire un'esperienza inedita e originale, adatta anche a coloro che poco gradiscono il sandbox di Mojang.

Dragon Quest Builders, già disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita dove ha venduto più di un milione di copie, debutterà su Nintendo Switch il 9 febbraio in Europa e il primo marzo in Giappone. La versione per la console ibrida si è recentemente mostrata in tantissimi screenshot.