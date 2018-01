Dragon Quest Builders è ora disponibile al pre-load sul Nintendo Switch eShop

Nelle scorse oreha attivato il pre-load disull'. Ciò significa che i giocatori che hanno deciso di preordinarlo in digitale possono già cominciare a scaricare i file di gioco in modo da non farsi trovare impreparati al lancio su, fissato per il

Il titolo pesa solamente 811MB, una dimensione piuttosto contenuta che sicuramente non impensierirà i giocatori in possesso della console ibrida. Vi ricordiamo, inoltre, che da un paio di settimane è anche disponibile una demo del gioco, che potrebbe rivelarsi utile per tutti coloro che sono ancora molto dubbiosi sull'acquisto.

Dragon Quest Builders è già disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita dal 2016, dove ha piazzato più di un milione di copie. Si tratta uno spin-off della celebre serie di Square Enix che condivide alcuni elementi con il celebre Minecraft, ma capace di offrire un'esperienza inedita e originale adatta anche a chi non è mai entrato in sintonia con il sandbox di Mojang.