Dragon Quest Builders per Nintendo Switch, i primi voti sono positivi

per Nintendo Switch arriverà nei negozi il prossimo 9 febbraio, nell'attesa però possiamo dare uno sguardo ai voti delle prime recensioni della stampa internazionale, la quale ha premiato il gioco con punteggi positivi.

Tra i primi voti, troviamo quelli di:

Hobby Consolas - 8,7

Nintendo Life - 8

MyNintendoNews - 8

Critical Hit - 8

Nintendo Enthusiast - 8

GamesRadar+ - 4/5

Nintendo Insider - 9

Press Start - 9

Games.ch - 8,9

Nel momento in cui scriviamo, il Metascore su Metacritic è pari a 81, destinato acambiare con l'arrivo di ulteriori pareri. Su Everyeye.it trovate la recensione di Dragon Quest Builders per Nintendo Switch, questo un breve estratto del commento finale: "La curiosa, ma riuscita, miscela fra un action-jrpg e le meccaniche tipiche di Minecraft riesce a intrattenere e divertire. Nel caso in cui abbiate perso l'occasione di scoprire Alefgard su PS4, questa riedizione potrebbe fare al caso vostro."