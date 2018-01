Dragon Quest Builders per Switch: nuove immagini per le ambientazioni e i personaggi

Nella giornata di oggiha pubblicato cinque nuove immagini dell'edizionediin cui ci vengono mostrati alcuni dei personaggi e delle ambientazioni che caratterizzeranno la produzione.

Potete osservare le immagini nella galleria in calce alla notizia. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Dragon Quest Builders è già disponibile su Playstation 4 e PS Vita e arriverà su Switch il prossimo 9 febbraio. Il gioco (della dimensione di 811 MB) è già disponibile per il preload, sull'eShop di Nintendo trovate inoltre una demo giocabile che può darvi un'idea delle caratteristiche e delle meccaniche di gameplay. Per ulteriori dettagli e informazioni, rimandiamo alla nostra recensione della versione PS4.