Dragon Quest Builders per Swtich uscirà in Giappone l'1 Marzo

In occasione del Jump Festa 2018,ha annunciato che la versionedisarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 1 marzo. A inizio febbraio, invece, verrà messa a disposizione una demo di prova.

La demo di Dragon Quest Builders per Switch verrà pubblicata sul Nintendo eShop il prossimo 1 febbraio, permettendo agli utenti nipponici di provare il gioco in anteprima (se siete curiosi di provarla anche voi, vi basterà creare un account giapponese e scaricarla).

Purtroppo, al momento non è stata diffusa nessuna informazione sul possibile arrivo in Occidente del titolo (stesso discorso vale per Dragon Quest Builders 2, annunciato lo scorso agosto per PS4 e Switch). In attesa di ulteriori dettagli sulla possibile release europea, vi lasciamo con un nuovo video gameplay di Dragon Quest Builders in edizione Switch: lo trovate in cima alla notizia.