Dragon Quest VR Experience potrà essere provato in Giappone da fine aprile

hanno annunciato una collaborazione per un'esperienza in Realtà Virtuale basata su Dragon Quest, intitolata. Le postazioni di prova saranno installate a Tokyo a partire dal 27 aprile.

In Dragon Quest VR i giocatori potranno vestire i panni di un guerriero, di un mago o di un prete con l'obiettivo di sconfiggere il boss Zoma, non prima però di aver esplorato l'area circostante alla ricerca del potentissimo equipaggiamento necessario per lo scontro finale.

Al momento non è chiaro se Dragon Quest VR arriverà anche su PlayStation VR, HTC Vive o Oculus Rift, allo stato attuale Square-Enix ha parlato di una breve esperienza pensata più come una tech demo che come un videogioco completo, non è escluso però che il publisher possa pubblicare questo contenuto su PlayStation Store e Steam come antipasto in vista dell'uscita occidentale di Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, in arrivo il 4 settembre su PlayStation 4 e PC.