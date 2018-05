Dragon Quest XI: aperta la pagina Steam e pre-order disponibili

Dopo aver rivelato i bonus pre-order dell'edizione PS4 nordamericana del gioco, Square-Enix ha ufficialmente aperto la pagina Steam di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta.

Contestualmente, sono stati svelati i bonus pre-order anche per la versione PC.

"Pre-ordina l’edizione digitale di Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta per ricevere:

Un set di sfondi esclusivi: degli sfondi esclusivi di Steam con delle immagini coloratissime. 15 semi dell’abilità: dei deliziosi semi che conferiscono un Punto Abilità extra a chi li utilizza. Scompaiono dopo essere stati usati. Miracolali: indossando quest'oggetto intorno al collo appariranno forme rare di mostri normali in giro per il mondo!".

Sfortunatamente, non viene fatta alcuna menzione, invece, per quanto riguarda i requisiti minimi e raccomandati della versione PC. Il publisher aveva già confermato in passato che i giocatori equipaggiati di monitor appositi, potranno godersi il titolo in risoluzione 4K. Numerose opzioni grafiche saranno inoltre rese disponibili per poter personalizzare al meglio la propria esperienza di gioco.

Dragon Quest XI sarà disponibile in Europa a partire dal 4 settembre su PC e PlayStation 4, mentre per la versione Switch ci sarà ancora da attendere. L'edizione per 3DS, infine, rimarrà confinata al mercato giapponese, dal momento che non vi è alcun piano per la pubblicazione di una realizzazione europea.