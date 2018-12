Dragon Quest XI: disponibile su Playstation 4 un Tema Gratuito!

Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta è stato accolto positivamente tanto dalla critica quanto dal pubblico, ed attualmente ha già superato la significativa soglia delle quattro milioni di unità distribuite.

Per chi tra voi ha apprezzato il nuovo capitolo della saga di Dragon Quest, segnaliamo un'iniziativa interessante. Sullo store online di Playstation 4 è infatti possibile scaricare gratuitamente un Tema relativo al gioco, denominato "In Gruppo è Meglio". L'offerta è valida per il mercato Nordamericano ed Europeo. Inoltre, per quest'ultimo, il download del tema garantirà in automatico anche l'ottenimento di alcuni Avatar raffiguranti i membri principali del Party di gioco di Dragon Quest XI. Ne approfitterete?

Per chi ancora non si fosse deciso a provare Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione, a cura di Antonello "Kirito" Bello. Vi ricordiamo inoltre che il gioco è attualmente disponibile su Playstation 4 e Playstation 4 Pro, mentre la versione per Nintendo Switch, che si chiamerà Dragon Quest XI: Echi di un'Era Elusiva S, è ancora in dirittura d'arrivo sulla console ibrida. Nuove Informazioni in merito potrebbero tuttavia giungere molto presto: per il 22 e il 23 dicembre è infatti in programma la Jump Festa 2019, durante la quale, ha confermato Square Enix, sarà presente il gioco.