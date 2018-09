Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta per Switch avrà la lettera S nel titolo

Nel corso del Tokyo Game Show, Square Enix ha colto l'occasione per ri-annunciare Dragon Quest XI per Nintendo Switch, versione svelata molti mesi or sono ma di cui ancora non si è visto niente. La casa giapponese ha specificato che sull'ibrida della casa di Kyoto il gioco si chiamerà Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta S.

Il creatore della serie Yuji Hori ha spiegato che la S nel titolo può avere diversi significati, tra cui Special, Switch, Shaberu (parlare) oppure Seiyuu (doppiatore). Questa, purtroppo, è l'unica nuova informazione svelata sul JRPG, che continua ad essere privo di una data d'uscita. A tal proposito, Horii ha chiarito che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta S venga pubblicato su Nintendo Switch.

Ricordiamo che Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta è disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e PC dallo scorso 4 settembre. In Giappone è stato commercializzato anche su Nintendo 3DS, ma la versione occidentale presenta delle novità piuttosto consistenti, come il doppiaggio in inglese, un livello di difficoltà aggiuntivo, la modalità foto e altro ancora.