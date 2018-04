Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta supporterà il 4K nativo su PC

Parlando ai microfoni di USGamer, Hikari Kubota di Square-Enix ha rivelato che la compagnia ha imparato molto dagli sbagli commessi con NieR Automata e Chrono Trigger per PC e non ricadrà negli stessi errori con Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta.

L'Assistant Producer del gioco fa sapere che "Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta per PC supporterà il 4K nativo e godrà di numerose opzioni e impostazioni grafiche per ottimizzare l'Engine per l'hardware in proprio possesso e ottenere così la miglior esperienza possibile."

Kubota ribadisce come in questa situazione non si verificherà un caso simile a quello di NieR Automata, ancora oggi privo di una patch ufficiale su PC, nonostante i numerosi problemi tecnici presenti sin dal lancio, parzialmente mitigati con mod e patch amatoriali sviluppate dalla community.

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta sarà disponibile dal 4 settembre 2018 su PlayStation 4 e PC Windows (via Steam), l'edizione Switch non uscirà nel 2018 mentre la versione 3DS resterà confinata al solo Giappone, non essendoci piani per una localizzazione occidentale.