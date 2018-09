Dragon Quest XI Guida: come aprire le porte chiuse a chiave

Dopo tanta attesa, Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta è finalmente arrivato anche dalle nostre parti, in versione PC e PlayStation 4. Se vi siete già inoltrati nell'avventura, allora probabilmente avrete già notato la presenza di alcune porte chiuse a chiave, dietro le quali si celano dei tesori.

Nonostante sia un ladro, Erik non è in grado di scassinarle. Per aprirle vi serviranno necessariamente le relative chiavi. La buona notizia, è che nel gioco ce ne sono solamente 2 - Magic Key e Ultimate Key - e si ottengono entrambe durante il normale fluire della storia.

Ad essere nascoste, piuttosto, sono le porte che sono in grado di aprire! Ce ne sono ben 29 disseminate nelle varie ambientazioni, e molte di esse sono situate in punti precedenti a quelli in cui otterrete le chiavi, per cui dovrete fare un po' di sano backtracking. A seguire trovate l'ubicazione di tutte le porte del gioco:

Magic Key, trovata a Phnom Nonh. Apre le porte rosse di:

Cobblestone Village

Downtown Heliodor

The Hotto Steppe

Gallopolis City

Gondolia

Zwaarsdrust Region

Dundrasil Region

Puerto Valor

Lonalulu

Insula Centralis

L’Académie de Notre Maître des Médailles

Phnom Nonh

Insula Australis

Insula Occidentalis

Ultimate Key, trovata nel post-game. Apre le porte di metallo di:

Helior Dungeons

The Cryptic Crypt — Cell Block

Gallopolis — Well

Gondolia

Puerto Valor

Phnom Nonh

Insula Orientalis

Insula Incognita

Insula Occidentalis

Sniflheim Castle — Basement

Sniflheim — Whale Way Station

The Manglegrove — Whale Way Station

The Hotto Steppe — Northern Whale Way Station

Champs Sauvage — Whale Way Station

The Battlegrounds

Ora che conoscete la posizione di tutte le porte, vi consigliamo di aprirle non appena otterrete le le relative chiavi. Alcune delle ricompense si riveleranno molto utili durante il prosieguo dell'avventura, mentre altre potrebbero risultare inutili se raccolte troppo avanti.