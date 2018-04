Dragon Quest XI: i lavori per il doppiaggio in lingua inglese sono stati completati

La versione occidentale di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta includerà il doppiaggio in lingua inglese. Si tratta di una novità piuttosto consistente, dal momento che l'edizione nipponica non aveva alcun tipo di doppiaggio. Il produttore Hokuto Okamoto ha svelato qualche nuovo dettaglio al riguardo nel corso del PAX East di Boston.

In un'intervista concessa a Dualshockers, ha dichiarato che i lavori per la registrazione delle voci sono già giunti a termine. Sono stati doppiati tutti i filmati, le scene di battaglia e alcuni dialoghi tra i membri del party. Il mondo di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta è molto vasto e ricco di zone, pertanto la loro diversità verrà messa in risalto dall'utilizzo di differenti accenti, un aspetto sul quale il team ha puntato fortemente.

Ha poi spiegato i motivi per i quali non vennero incluse le voci all'epoca dell'uscita della versione giapponese. A quanto pare, il team volle riporre una notevole cura nella storia e continuò a rimaneggiare e migliorare la sceneggiatura fino all'ultimo minuto. A quel punto non c'era più tempo per organizzare le sessioni di registrazione. Per la versione occidentale, che arriverà con oltre un anno di ritardo, c'è invece stato tempo a sufficienza.

Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta verrà pubblicato su PlayStation 4 e PC il 4 settembre 2018. Il doppiaggio inglese non sarà l'unica novità, dal momento che saranno rinnovati il menu e l'interfaccia utente e verranno incluse la modalità foto, una nuova funzione per correre e una modalità molto difficile. Il titolo uscirà anche su Nintendo Switch in futuro, in una data non ancora annunciata. I lavori stanno richiedendo molto tempo poiché si è reso necessario un aggiornamento dell'Unreal Engine: la versione utilizzata in un primo momento non supportava l'ibrida della grande N,