Dragon Quest XI e NieR: Automata tra i giochi più proficui per Square-Enix

Nella giornata odierna,ha pubblicato i risultati finanziari relativi alla prima metà dell'attuale anno fiscale, terminata lo scorso 30 settembre.

Ciò che emerge dai dati evidenzia una costante crescita del profitto della compagnia nipponica, con un importante ruolo giocato dall'intrattenimento digitale, che include la vendita di videogiochi per console.

In particolare, come segnalato da Square-Enix stessa, sono tre i giochi che più hanno contribuito al trend positivo in questo arco di tempo: Dragon Quest XI (disponibile al momento solo in Giappone), Final Fantasy XII: The Zodiac Age e NieR: Automata, che a distanza di mesi continua a vendere bene.

In totale, il publisher ha venduto 11.48 milioni di software tra giugno e settembre (considerando sia il formato fisico che digitale) di cui 4.79 milioni in Giappone, 5.82 milioni in Nord America e Europe, e 880.000 unità in Asia. Square-Enix presenterà un nuovo gioco all'E3 2018.