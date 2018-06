Dragon Quest XI: nuovo trailer dall'E3, annunciate due edizioni speciali

Nel corso della conferenza attualmente in svolgimento a Los Angeles, Square-Enix ha mostrato un nuovo trailer per l'atteso Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, titolo già disponibile in Giappone ed in arrivo sul mercato occidentale a settembre.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, alterna sequenze cinematiche con alcuni stralci di gameplay. Al termine del trailer, inoltre, vengono svelate due edizioni speciali: la Edition of Light, che includerà alcuni DLC aggiuntivi, e la Edition of Lost Time, pre-ordinabile ora esclusivamente sullo store di Square-Enix e comprensiva dei DLC e di una mappa di Erdrea, uno steelbook ed un artbook.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta arriverà in Occidente il 4 settembre 2018 su PC e PS4. Non ci sono ancora novità per quanto riguarda l'uscita della versione Switch (su Nintendo 3DS, invece, il titolo non arriverà in Europa e Nord America).